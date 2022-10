Mulher dada como morta durante funeral do ex-marido

Uma mulher, de 68 anos e da Madeira, descobriu que estava dada como morta, no funeral do ex-marido, em fevereiro último: o assento de óbito indicava que o homem era viúvo dela própria. "Fiquei perturbada com a situação. Na prática, o documento dizia que estava morta, só não sabia era quando tinha morrido.Leia a notícia completa no Correio da Manhã