25% da população em Portugal habita casas em más condições

Um quarto (25,2%) da população em Portugal vive em casas em más condições e 16,4% não tem meios para aquecer convenientemente a habitação. Para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a Pordata divulga dados que retratam a realidade da pobreza em Portugal. A pobreza e a desigualdade aumentaram em 2020, as famílias com filhos, os menores de 18 anos e as pessoas desempregadas são os mais afetados pela pobreza, e registou-se um aumento dos agregados familiares com rendimentos mais baixos.Saiba mais no Correio da Manhã