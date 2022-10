Loja de biquínis online atacada por piratas informáticos

Um lojista da Costa de Caparica, no concelho de Almada, alega ser vítima de piratas informáticos. "Começaram a fazer anúncios pornográficos através da minha página de Facebook ‘Biquínis da Praia’", refere Daniel Silva, que desde 2009 tem uma loja de roupa para o verão, com 117 mil seguidores.Saiba mais no Correio da Manhã