Sobe para oito mortos em incêndio em prisão no Irão

Vítimas encontravam-se no hospital com ferimentos graves.

Pelo menos oito pessoas morreram num incêndio e confrontos na principal prisão de Teerão, capital do Irão, onde estão detidos presos políticos, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades oficiais.

De acordo com fonte do Centro dos meios de comunicação social do poder judiciário iraniano, morreram no sábado à noite mais quatro pessoas que se encontravam no hospital com ferimentos graves, sendo que todas tinham sido condenadas por roubo.

De acordo com uma fonte dos serviços de segurança, diversos presos atearam fogo ao armazém de roupa, provocando um incêndio e confrontos entre detidos e funcionários da prisão Evin, onde também são encarcerados presos políticos.