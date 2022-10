Utentes do Médio Tejo pedem aos deputados abolição das portagens na A23 e A13

"Introdução de portagens veio prejudicar toda esta região, as populações e as suas atividades", refere a nota.

Os Utentes dos Serviços Públicos Médio Tejo pediram esta segunda-feira aos deputados da Assembleia da República (AR) que se debrucem, "com caráter de urgência", em sede de Orçamento do Estado 2023, sobre a abolição das portagens nas A23 e A13.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, os Utentes dos Serviços Públicos Médio Tejo dizem que enviaram uma missiva aos deputados da AR, na qual explicam que se encontram numa região servida pelas autoestradas A23 e A13, nas quais "foram introduzidas portagens em toda a sua extensão".

"Estas vias eram 'scuts' [vias sem custos para os utilizadores] (nos troços entre a A1 e saída de Abrantes, isto na A23 e na A13 entre a Atalaia e a saída Note de Tomar). A introdução de portagens veio prejudicar toda esta região, as populações e as suas atividades", refere a nota.

De acordo com os utentes, as portagens afetam a "economia regional" e até os bombeiros, "que nas suas viaturas VTDT [viaturas destinadas ao transporte de doentes não urgentes] também são obrigados a pagar portagens quando transportam doentes entre os três hospitais", Tomar, Abrantes e Torres Novas, que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

"Salientamos que a maior parte do trânsito pesado não utiliza aquelas vias por razões de economia, mas utilizam sim as vias urbanas e a Nacional 3 de Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Constância e Abrantes", em alternativa à A23, explicam no comunicado.

Já em alternativa à A13, os utentes referem a utilização da EN10 e as vias urbanas do Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Tomar, "com prejuízo absoluto para os municípios que todos os dias veem o seu património degradado por esse tal trânsito pesado que foge às portagens".

"Há ainda a registar o abandono do combate à coesão territorial e à promoção das zonas menos povoadas, como os concelhos de Mação e Ferreira Zêzere", explicam.

A A23, também identificada por Autoestrada da Beira Interior, liga Guarda a Torres Novas.

A A13 ou autoestrada do Pinhal Interior, liga Coimbra à Marateca, ligando as sub-regiões de Coimbra, Leiria e Médio Tejo.