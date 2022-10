Função Pública quer experimentar semana de quatro dias de trabalho

Mariana Vieira da Silva diz que Governo foi o mais longe possível para privilegiar os salários mais baixos.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assegurou que o Governo está a trabalhar para desenvolver um projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho na Administração Pública, à semelhança do que vai ser feito no setor privado.A ministra garantiu ao jornal Público que há instituições públicas que querem experimentar a semana de quatro dias, mas sublinha que "também depende da metodologia que seja seguida, nomeadamente se será numa organização em particular ou num conjunto", para se conseguir avaliar o impacto.Mariana Vieira da Silva destacou, ainda, que o Governo "foi o mais longe possível para privilegiar os salários mais baixos" da função pública no próximo ano, admitindo que só há margem para acelerar o ritmo de revisão da tabela remuneratória dos técnicos superiores e dos assistentes operacionais com mais anos de serviço.