Colaboradores da Auchan vão passar a ter 25 dias de férias já a partir de 2023

Promover o bem-estar, aumentar o tempo de descanso e providenciar mais tempo de lazer entre os colaboradores e as respetivas famílias, são alguns dos objetivos da nova medida.

A multinacional francesa, Auchan, vai providenciar 25 dias de férias anualmente - mais três dias do que a lei exige - aos seus colaboradores, tendo esta nova medida início já a partir do próximo ano.Segundo o ECO, com esta nova norma, a empresa visa promover o bem-estar e aumentar o tempo de descanso dos seus colaboradores, indo ao encontro das suas necessidades. Acredita-se que estas medidas irão ter um reflexo positivo na experiência de trabalho dos funcionários.De acordo com as declarações feitas pela nova líder de pessoas Auchan, Clara Costa, ao ECO, já não é uma novidade o aumento do número de dias de férias dos trabalhadores, tendo este aumento ocorrido pela primeira vez antes da pandemia da COVID-19, em que foram atribuídos mais dois dias de descanso, medida que, segundo Clara Costa, "foi algo que os colaboradores valorizaram muito".A nova líder, que tem cerca de 8.500 pessoas sob a sua responsabilidade, defende que o maior desafio dos recursos humanos (RH) é "trabalhar cada vez mais a experiência do colaborador".