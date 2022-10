Inflação retira 65 euros de poder de compra ao salário mínimo

Pensões mínimas de velhice e invalidez ficam na prática com menos 25,9 euros de poder de compra do que há um ano.

Os portugueses que recebem o salário mínimo têm atualmente menos 65 euros de poder de compra do que há um ano devido à inflação, que em setembro foi de 9,3%, revelam dados hoje divulgados pela Pordata.

Números publicados pela base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala esta segunda-feira, revelam que o impacto da inflação - que atingiu em setembro dados que já não se viam desde 1992 - faz baixar o poder de compra de quem recebe o salário mínimo de 705 euros para 639.

Já as pessoas que recebem pensões mínimas de velhice e invalidez (278,05 euros) ficam na prática com 252 euros devido à inflação, menos 25,9 euros de poder de compra do que há um ano.