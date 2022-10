Seis detidos com 50 quilos de metanfetamina em Maputo

Grupo detido é composto por três nigerianos, dois tanzanianos e um moçambicano

A polícia moçambicana deteve no domingo, em Maputo, seis suspeitos de tráfico de droga com 50 quilos de metanfetamina, anunciou esta segunda-feira a corporação.

A operação decorreu na sequência da detenção de três pessoas e a apreensão de 730 quilos de metanfetamina no dia 05 de outubro na Gorongosa, centro do país, disse Lurdes Cuchama, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na província de Sofala.

O grupo detido em Maputo é composto por três nigerianos, dois tanzanianos e um moçambicano e guardavam a substância numa residência do bairro de Kongolothe.

"A droga estava preparada para ser transportada para a África do Sul", acrescentou a porta-voz.

Os seis detidos viajaram para a cidade da Beira para se juntar ao resto dos suspeitos sob investigação.