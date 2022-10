Arábia Saudita e África do Sul assinam investimento de 15 mil milhões de dólares

Comunicado da agência noticiosa saudita, não deu detalhes sobre os setores abrangidos pelos acordos assinados.

A Arábia Saudita assinou acordos de investimento no valor de 15,4 mil milhões de euros com a África do Sul, segundo um comunicado conjunto.

A assinatura de um pacote de acordos com o maior exportador mundial de petróleo, a Arábia Saudita, foi anunciada no final de uma visita do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ao Golfo Pérsico.

"As duas partes saudaram a assinatura de uma série de acordos e memorandos estimados em mais de 15 mil milhões de dólares (15,380 milhões de euros), e animaram as autoridades competentes dos dois países a ativar os acordos e a trabalhar no sentido de aproveitar as oportunidades disponíveis para objetivos comuns", pode ler-se na declaração.

O comunicado, reproduzido pela agência noticiosa oficial saudita, não deu detalhes sobre os setores abrangidos pelos acordos assinados, embora o vice-ministro saudita da Indústria e Recursos Minerais, Khalid al Mudaifer, tenha dito no domingo que Riyadh estava interessado em investir no setor mineiro na África do Sul.

Al Mudaifer, citado pela SPA, disse que o seu país quer "estabelecer um sistema de indústrias mineiras de classe mundial em cooperação com a África do Sul (...) a fim de alcançar os objetivos de industrialização e megaprojetos de infraestruturas (na Arábia Saudita) com um valor total de mais de 1 bilião de dólares (1.000 milhões de euros) ".

Segundo a declaração, os dois países concordam, também, em "abordar áreas de cooperação conjunta em vários campos energéticos, incluindo petróleo, petroquímica, eficiência energética, energia elétrica e também energias renováveis, tais como a energia solar, eólica e atómica".

A Arábia Saudita lidera a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que decide, juntamente com dez aliados externos, liderados pela Rússia, questões relacionadas com o fornecimento global de petróleo bruto ao abrigo da chamada aliança OPEP+.

O reino árabe, que tem demonstrado várias vezes a sua intenção de investir em grandes projetos de energia verde e renovável, anuncia no documento o "reforço da cooperação no domínio do hidrogénio, inovação e tecnologias limpas para a gestão das emissões de hidrocarbonetos, e cooperação em produtos do setor energético e cadeias de abastecimento associadas".