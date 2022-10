Presidente da República promulga decreto da Assembleia sobre atualização de rendas para 2023

Redução do IVA no fornecimento de eletricidade é também matéria presente.

O decreto-lei visa estabelece ainda um regime transitório de atualização das pensões, um regime de resgate de planos de poupança e determina a impenhorabilidade de apoios às famílias.

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o decreto da Assembleia da República que determina o coeficiente de atualização de rendas para 2023, informou o site oficial da Presidência da República.A criação de um apoio extraordinário ao arrendamento bem como a redução do IVA no fornecimento de eletricidade são temas acordados no ato legislativo.