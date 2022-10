Bialiatski é "figura mitológica" na defesa dos direitos humanos

Na sexta vez em que o seu nome foi indicado, o académico e escritor bielorrusso Ales Bialiatski, conhecido há décadas como defensor dos direitos humanos, ativista pró-democracia e contestatário do regime repressivo de Aleksandr Lukashenko, recebeu, finalmente, o Prémio Nobel da Paz - junto com a organização russa Memorial e a ucraniana Centro de Liberdades Civis.Saiba mais no Correio da Manhã