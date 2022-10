Mãe mata filho autista e suicida-se

Dália Baptista, de 30 anos, lutava contra uma depressão. Para os vizinhos de Holbeck, em Leeds, na Inglaterra, a portuguesa era "uma mulher calada que passava a maior parte do seu tempo em casa". Mas quando o silêncio se tornou numa estranha ausência, os mesmos vizinhos decidiram chamar a polícia, que entrou no apartamento para descobrir mãe e filho - Frederico, de 10 anos, diagnosticado com autismo - mortos. As autoridades abriram uma "investigação por homicídio" da criança e tudo aponta para que Dália se tenha suicidado após matar o filho, pois não há indícios de envolvimento de terceiros.Saiba mais no Correio da Manhã