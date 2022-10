Português mata casal a tiro no Luxemburgo

Os vizinhos relatam como uma manhã pacata de segunda-feira acabou em tragédia, na cidade de Niederkorn, no Luxemburgo. Um português de 74 anos, de apelido Cerqueira, estava a varrer a entrada para a garagem de sua casa quando iniciou uma troca de palavras com o casal vizinho da moradia ao lado. A relação de Cerqueira com o compatriota Lemos, de 54 anos, e a mulher deste, Aklouche, uma asiática de 62, era complicada "já há vários anos". As zangas tiveram esta segunda-feira um final de terror. O mais velho foi a casa buscar uma caçadeira e disparou três tiros contra o casal, matando-o.Saiba mais no Correio da Manhã