"Nunca pensei perder a minha filha": Bebé nasce morta por gravidez mal vigiada

Uma mulher deu à luz uma bebé morta e acusa o Hospital do Espírito Santo de Évora de negligência médica. No resultado da autópsia pode ler-se nas conclusões provisórias: "Morte fetal in uterino às 35 semanas, em contexto de gravidez mal vigiada." Cristina Lopes foi sempre seguida no Centro de Saúde em Évora e garante ter realizado todos os exames obstétricos. Nega, por isso, qualquer responsabilidade.