Bilhete para ver o Papa na Jornada Mundial da Juventude custa 235 euros

A inscrição para toda a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto do próximo ano, custa 235 euros, com tudo incluído: alimentação, alojamento, transportes, seguro e kit do peregrino. Mas haverá descontos: quem participa nos eventos no fim de semana, com o Papa Francisco, paga 125 euros, também com tudo incluído. Os voluntários pagam 245 euros, por duas semanas. A abertura para as inscrições deve ocorrer no final do mês, mas já se sabe que há descontos: quem se inscrever até 31 de dezembro terá 10% de desconto, e quem o fizer até 15 de março, 5%. Prevê-se que, no total, haja 20 pacotes diferenciados.Saiba mais no Correio da Manhã