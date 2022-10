Mulher encontrada carbonizada num sofá após incêndio em cave

Chamas deflagraram no quarto da mulher, com cerca de 50 anos.

Vanda Gonçalves morreu esta segunda-feira, ao final da manhã, na sequência de um incêndio num alojamento local, em São João da Madeira. As chamas deflagraram no quarto da mulher, com cerca de 50 anos, localizado na cave, onde vivia com o companheiro. O corpo foi encontrado, num sofá, totalmente carbonizado.





O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os Bombeiros de São João da Madeira. A PSP também foi ao local. A Polícia Judiciária do Porto investiga as causas do fogo. O corpo foi levado para autópsia.