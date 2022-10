CMTV reforça aposta em ‘Doa a Quem Doer’

Programa da CMTV idealizado por Tânia Laranjo passa a ser coapresentado também por João Ferreira.

CMTV ‘Doa a Quem Doer’ surge já esta quinta-feira com um novo figurino. À jornalista Tânia Laranjo (criadora da ideia original), passa a juntar-se agora o também jornalista e subdiretor da CMTV João Ferreira.



“Tendo em conta o sucesso estrondoso que foram as primeiras semanas do ‘Doa a Quem Doer’ e feita uma avaliação, a direção da CMTV entendeu que o programa vai continuar, agora ainda com mais novidades”, diz João Ferreira, que além de destacar o orgulho em “estar ao lado da melhor jornalista de investigação em Portugal”, sublinha que os telespectadores da CMTV vão passar a ver um formato “nunca visto na televisão portuguesa”.



Um programa dinâmico, apresentado por dois pivôs e com formatos adaptáveis aos casos investigados, privilegiando sempre as emissões a partir dos locais da noticia. Após seis semanas no ar, o formato da‘Doa a Quem Doer’ surge já esta quinta-feira com um novo figurino. À jornalista Tânia Laranjo (criadora da ideia original), passa a juntar-se agora o também jornalista e subdiretor daJoão Ferreira.“Tendo em conta o sucesso estrondoso que foram as primeiras semanas do ‘Doa a Quem Doer’ e feita uma avaliação, a direção daentendeu que o programa vai continuar, agora ainda com mais novidades”, diz João Ferreira, que além de destacar o orgulho em “estar ao lado da melhor jornalista de investigação em Portugal”, sublinha que os telespectadores davão passar a ver um formato “nunca visto na televisão portuguesa”.

Tânia Laranjo refere, por seu turno, que, depois de o programa ter “superado todas as expectativas em termos de números [estreou dia oito de setembro a liderar o cabo], o ‘Doa a Quem Doer’ vai entrar numa nova fase”. A prioridade é “ fazer, sempre que possível, os programas nos locais da história, o que é uma novidade”. Ainda assim, o formato será sempre adaptável, podendo decorrer ou no estúdio ou no exterior, ou mesmo nos dois locais em simultâneo, “com um vasto leque de comentadores”. Tudo com a “marca de atualidade e rigor do CM”, diz Tânia Laranjo. “Rigorosamente a não perder”, acrescenta João Ferreira.