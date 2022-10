Lola, a menina de 12 anos encontrada morta em Paris, foi violada e torturada

Mulher sem-abrigo foi esta segunda-feira acusada pelo homicídio de Lola Daviet.

Uma mulher sem-abrigo foi esta segunda-feira acusada pelo homicídio de Lola Daviet, a menina de 12 anos que foi encontrada morta dentro de uma mala na noite de sexta-feira, em Paris, França. De acordo com a autópsia, a menina foi violada e torturada antes de ser asfixiada e o seu corpo mutilado.









Dahbia B., de 24 anos e natural da Argélia, foi filmada pelas câmaras de videovigilância a entrar com Lola no prédio onde a menina vivia poucas horas antes de a família ter dado o alerta para o seu desaparecimento. Testemunhas dizem que viram a mulher, pouco depois, a transportar uma mala “manchada de sangue” pela rua.

A mala foi encontrada por outro sem-abrigo numa rua das imediações. No interior estava o corpo da menor, de pés e pulsos atados, com a cara coberta de fita adesiva e vários golpes na garganta. No seu corpo tinha inscritos os números ‘0’ e ‘1’. As autoridades estão a investigar a possibilidade de o crime estar relacionado com o tráfico de órgãos.