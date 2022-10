Homem assassina o irmão e só alerta polícia três dias depois

Um homem de 51 anos matou o irmão, de 61, à facada, em Ponta Delgada, nos Açores, e foi detido pela Polícia Judiciária. O crime ocorreu no dia 10 (segunda-feira da semana passada), mas o homicida apenas alertou a PSP três dias depois (dia 13), explicou esta segunda-feira aofonte policial.Os dois irmãos viviam sozinhos, na mesma casa, desde a morte dos pais. E os desentendimentos sucederam-se. O mais velho era alcoólico, o homicida dependente de drogas sintéticas - que provocam surtos com alucinações e multiplicam a agressividade. E foi após uma toma dessas novas substâncias psicoativas que matou o irmão à facada, na habitação.

Quando, na quinta-feira, o homem disse à PSP que o irmão estava em casa “ferido” e a “sentir-se mal”, os agentes encontraram o corpo - tinha vários golpes de faca - e alertaram a PJ, que no próprio dia o detiveram. De acordo com a PJ, o crime “foi cometido no âmbito de recorrente conflito entre os intervenientes, potenciado pelo consumo de álcool, de drogas sintéticas e novas substâncias psicoativas”.O homicida, com antecedentes por crimes violentos, ficou em prisão preventiva.