Homem de 55 anos corta artéria com azulejo enquanto trabalha

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, em Barcelos.

Um operário da construção civil com cerca de 55 anos sofreu ferimentos graves esta manhã, quando trabalhava na construção de um prédio em Barcelinhos, Barcelos. O trabalhador sofreu um corte com um azulejo que lhe terá atingido uma artéria. Foi transportado para a sala de emergência do hospital de Braga.

O acidente de trabalho aconteceu às 11h00, num edifício em construção próximo ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, que foram chamados ao local. Encontraram a vítima a sangrar abundantemente e apesar de todos os esforços, não conseguiram estancar a hemorragia. Já com a equipa médica da VMER de Barcelos no local, acabaram por decidir transportar a vítima para o Hospital de Braga, onde deu entrada na sala de emergência.