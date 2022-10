Homem morre em acidente de trabalho no Porto de Leixões

Vítima estava a efetuar o desmantelamento de equipamento inativo.

Um homem, com cerca de 32 anos, morreu durante a tarde desta terça-feira num acidente dentro da área portuária do porto de Leixões, em Matosinhos.A vítima, trabalhador de uma empresa externa, estava a efetuar o desmantelamento de equipamento inativo (depósitos de melaços) quando ocorreu o acidente. O homem foi atingido na zona da cabeça por uma placa de ferro com cerca de duas toneladas, disse à Lusa fonte do INEM.O alerta foi dado pelas 15h14 tendo o homem entrado em paragem cardiorrespiratória e o óbito sido verificado no local, acrescentou a fonte.A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo "lamenta profundamente o sucedido e está já a apurar as circunstâncias do ocorrido".A Polícia Marítima já está no local a averiguar as circunstâncias do acidente.Trabalhos de remoção de equipamentos encontram-se a decorrer.