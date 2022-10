Fogo posto causou mais de um quarto dos incêndios deste ano

Ainda assim queimas e queimadas continuam a ser a principal causa.

Mais de um quarto dos incêndios rurais registados este ano tiveram como origem o fogo posto, sendo a segunda causa mais frequente depois das queimas e queimadas, indicou esta segunfa-feira o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O relatório provisório de incêndios rurais do ICNF, com dados até 15 de outubro, avança que, até à data, o incendiarismo, designadamente de pessoas imputáveis, foi responsável por 28% do total.

As queimas e queimadas são a principal origem dos fogos registados este ano e representam 41% do total das causas apuradas, nomeadamente as queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas (19%) e queimadas para gestão de pasto para gado (12%).