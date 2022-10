Criança de três anos ferida com gravidade após se queimar com água a ferver

Menor sofreu queimaduras de 3ºgrau e foi transportado para o Hospital de Hospital de São João.

Uma criança de três anos queimou-se com água a ferver, na noite desta terça-feira, e terá sofrido queimaduras de 3ºgrau na freguesia de Cossourado e Linhares, no município de Paredes de Coura.Face à gravidade das queimaduras, a criança teve que ser transportada para o Hospital de S.João.No local estiveram os bombeiros voluntários de Paredes de Coura, a VMER de Viana do Castelo e uma ambulância de suporte imediato de vida de Valença do Minho.As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.