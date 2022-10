Cristina Ferreira obrigada a pedir desculpa a Nuno Homem de Sá

Cristina Ferreira volta a estar envolvida em polémica. A apresentadora protagonizou um momento tenso na gala do ‘Big Brother’ (TVI) quando ameaçou expulsar Nuno Homem de Sá da gala por este ter gritado para dar apoio à namorada, Frederica Lima, que está a participar no reality show. "Nuno, se fizeres isso mais alguma vez, não vens mais", ameaçou a apresentadora. "Eu não consigo. É forte demais", defendeu-se o ator. "Não consegues, não vens", atirou a comunicadora.Saiba mais no Correio da Manhã