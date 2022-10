Polícia municipal agredido fica em coma

Um agente da Polícia Municipal de Loures, de 29 anos, está internado desde sexta-feira no Hospital de S. José, em Lisboa, em coma, depois de ter sido espancado por seguranças após um alegado mal-entendido devido ao pagamento de contas, junto a uma discoteca da Avenida 24 de Julho, em Lisboa. A agressão ocorreu próximo do local onde o agente da PSP Fábio Guerra foi espancado - ficando em coma -, cujos ferimentos acabaram por lhe provocar a morte.Saiba mais no Correio da Manhã