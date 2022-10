Jovem deprimido por desgosto amoroso planeia massacre

Entrou na sala do tribunal com a cabeça baixa. Encolhido e num tom monocórdico e infantil, João Carreira aceitou responder às perguntas do tribunal. As respostas foram curtas. A dificuldade em expressar-se é notória. O jovem, acusado de planear um massacre na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, confessou o plano. Queria "esfaquear os colegas" e matar-se no final. Mas, hoje, diz-se arrependido. Afinal, não teria coragem de matar ninguém.Leia a notícia completa no Correio da Manhã