Seis pessoas morrem devido às fortes chuvas no estado brasileiro do Paraná

Entre as vítimas mortais estão um menino de oito meses e uma menina de seis anos.

Pelo menos seis pessoas morreram no estado do Paraná, no sul do Brasil, devido às tempestades que atingiram o país nos últimos dias, avançaram as autoridades estaduais.

Segundo um novo relatório da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, divulgado na terça-feira, entre as seis vítimas mortais estão um menino de oito meses e uma menina de seis anos, que viajavam num veículo com os pais.

Os moradores conseguiram ainda salvar os pais das duas crianças antes que o carro fosse arrastado pela corrente.