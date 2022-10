Festa de cariz sexual entre jogadoras e equipa técnica do Famalicão investigada pela FPF

Federação Portuguesa de Futebol criou uma equipa especial que está a investigar queixas que estão a surgir.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu uma denúncia sobre uma festa de cariz sexual, que envolveu várias jogadoras de futebol do Famalicão e elementos da equipa técnica do clube, durante a temporada de 2021/2022.Segundo o jornal Público, a denúncia foi recentemente feita no Portal de Denúncias da FPF e surge depois das acusações de assédio sexual apresentadas por várias jogadoras contra o antigo treinador do Rio Ave, Miguel Afonso.A queixa foi apresentada por uma antiga jogadora do Famalicão que referiu "uma alegada orgia e práticas de cariz sexual" que envolveu pelo menos oito jogadoras e que aconteceu num apartamento do clube onde vivia um elemento da equipa técnica, avança o Público.No seguimento destas denúncias, a FPF criou uma equipa especial, formada no Conselho de Disciplina deste organismo, que está a investigar "com urgência" queixas que estão a surgir. O órgão pode instaurar processos disciplinares aos visados, mas também remeter ao Ministério Público as queixas que contenham foro judicial.Esta equipa investiga também uma outra queixa apresentada por uma atleta contra a equipa do Ovarense, a 30 de outubro do ano passado, uma das primeiras denúncias de assédio sexual feitas por jogadoras em Portugal.