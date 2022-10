Depressão Armand traz chuva, vento e agitação marítima até sábado

Rajadas de vento poderão atingir 95 quilómetros por hora.

Portugal continental está a ser afetado desde quarta-feira, e até sábado, pelos efeitos da depressão Armand com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que os efeitos da depressão vão ser sentidos pelo menos até sábado, com vento por vezes forte, transportando uma massa de ar tropical muito húmida.

Por causa da depressão, está também prevista a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, e vento forte no litoral e terras altas esta quarta e quinta-feira, com rajadas de vento nos períodos de maior instabilidade, podendo atingir 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral Norte e terras altas.