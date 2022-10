Chuva dentro das salas leva à suspensão das aulas em escola básica de Vila do Conde

Direção da escola entendeu não haver condições para o funcionamento normal do estabelecimento.

As aulas foram suspensas na escola EB2,3 Frei João, em Vila do Conde, ao início desta manhã, devido à existência de água em algumas salas e num corredor, após a chuva forte que caiu no Litoral Norte do País. Segundo fonte oficial do município, esta situação está a ser resolvida e os alunos deverão regressar ao estabelecimento de ensino nas próximas horas.

Ao que o CM conseguiu apurar, a situação foi detetada quando os funcionários da escola chegaram ao início da manhã. A direção da escola entendeu não haver condições para o funcionamento normal do estabelecimento de ensino e as aulas foram suspensas, nas primeiras horas do dia. A situação estará agora a ser resolvida pelos meios da escola, com auxílio dos bombeiros e do município, indica fonte da autarquia. O presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, esteve esta manhã na escola EB2,3 Frei João para averiguar a situação.