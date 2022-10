Resgatado com vida pescador que estava desparecido na Madeira

Homem encontra-se bem de saúde e será transportado para o hospital do Funchal.

Um pescador, de 60 anos, que estava desaparecido desde a noite de terça-feira, foi resgatado com vida na tarde desta quarta-feira, a 12 milhas a norte da costa de Santana, na Madeira.Ao que oapurou, o homem, localizado por um helicóptero da Força Aérea, encontra-se bem de saúde, mas, por precaução, será levado para o aeroporto nacional da Madeira, e, de seguida, transportado por uma ambulância para o hospital do Funchal.A embarcação será movida para terra com recurso à curveta da Marinha Portuguesa e levada para o cais do Seixal.A vítima que saiu de casa durante a noite de terça-feira para pescar pota no Porto Moniz, tinha relatado um problema no motor da embarcação no mesmo dia e era esperado que esta quarta-feira um mecânico resolvesse o problema.