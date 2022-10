Recém-nascido raptado em hospital de Bilbao encontrado à entrada de apartamento ainda a pinça do cordão umbilical

Alegada raptora já foi detida pelas autoridades.

Ertzaintza, polícia do País Basco

(Espanha) deteve, esta a quinta-feira, a alegada raptora de um bebé recém-nascido, levado de um hospital de Bilbao, avançou o jornal espanhol El País.A detenção ocorreu duas horas após o recém-nascido ter sido encontrado, em estado considerado estável, à entrada de um apartamento no bairro de Santutxu, em Bilbao, ainda com a pinça do cordão umbilical.O jornal El Español avançou que a raptora fingiu ser uma funcionária do Hospital Basurto, em Bilbao, obteve acesso à área de ginecologia e fez-se passar por enfermeira. A mulher levou o bebé, com o pretexto de ter de lhe fazer um teste e fugiu com o mesmo.O vice-chanceler do País Basco, Josu Erkorerka, revelou que esta mulher já tinha tentado raptar vários bebés em outras salas do hospital durante a noite desta quarta-feira.