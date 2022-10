Curto-circuito obriga à suspensão das aulas em escola de Almada

Escola aguarda intervenção da autarquia.

A escola básica D. António da Costa, em Almada, foi obrigada a interromper as aulas, esta quinta-feira, devido a uma avaria no quadro elétrico, na sequência de um curto circuito.As aulas foram suspensas no período da manhã e não há uma previsão para o recomeço.A instituição de ensino aguarda a intervenção da autarquia.