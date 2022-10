Primeira-ministra britânica Liz Truss demite-se

Governante esteve apenas 45 dias no cargo.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu-se, esta quinta-feira, após estar apenas 45 dias (seis semanas) no cargo.Numa curta declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres, Truss garantiu que continuará no cargo até que seja escolhido o seu sucessor.A decisão surge depois da polémica apresentação e queda do seu plano de relançamento da economia britânica e depois de ter perdido dois ministros - das Finanças e do Interior. Vários foram os deputados do Partido Conservador que apelaram para que Truss se demitisse.Liz Truss adiantou que um sucessor será encontrado até ao fim da próxima semana.

"Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei Carlos III para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador", disse.

Liz Truss sucedeu a Boris Johnson como primeira-ministra a 6 de setembro, depois de derrotar Rishi Sunak na disputa pela liderança do Partido Conservador.



Em atualização.