Governo desconhece críticas de Moscovo e mantém entrega dos Kamov a Kiev

Kremlin criticou decisão de Portugal de enviar seis helicópteros de combate a incêndios para a Ucrânia.

A ministra da Defesa afirmou esta quinta-feira desconhecer as críticas do regime de Moscovo face à intenção do Governo português enviar seis helicópteros Kamov para a Ucrânia e adiantou que essa decisão de apoiar Kiev se mantém.

"Relativamente aos [helicópteros] Kamov, o que posso dizer é que a intenção se mantém, naturalmente, nas atuais circunstâncias. Como em qualquer outra política, se houver circunstâncias que nos obriguem a revisitar e a ponderar tal far-se-á, mas não há qualquer intenção de alterar nas presentes circunstâncias", afirmou Helena Carreiras no final do Conselho de Ministros.