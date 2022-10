Treinador do FC Porto diz que Benfica está "diferente para melhor"

"É uma equipa recheada de bons valores" acrescentou Sérgio Conceição.

O Benfica está "diferente para melhor em alguns aspetos" face ao passado recente, admitiu esta quinta-feira o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na véspera do clássico de abertura da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"Olho [para o Benfica] de uma forma positiva. A prova disso é que ainda não perdeu esta época. Tem uma equipa que me parece completa na interpretação de cada momento do jogo e diferente quando não tem bola, mas sempre com a mesma capacidade de chegar ao último terço e criar situações para finalizar. É uma equipa recheada de bons valores, assim como a nossa. Espero um encontro equilibrado, no qual estarão as duas melhores equipas, até por causa da classificação", anteviu o técnico, em conferência de imprensa.





O FC Porto, segundo colocado, com 22 pontos, defronta em casa o líder invicto Benfica, com 25, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no jogo de abertura da 10.ª jornada do campeonato, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.