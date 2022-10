Montenegro espera "passos firmes" dos líderes para combater crise energética

Líder do PSD espera que "espírito de solidariedade, de capacidade conjunta, de enfrentar desafios enormes marque a resposta comunitária à crise energética".

O líder do PSD, Luís Montenegro, disse, esta quinta-feira, esperar "passos firmes" do Conselho Europeu no combate à crise energética na União Europeia (UE), defendendo a rápida criação de um "plano de ajuda direta" às famílias e às empresas.

"Eu creio que é muito importante que o Conselho Europeu possa dar passos firmes de acordo com aquilo que a presidente da Comissão [Ursula von der Leyen] também já teve ocasião de anunciar, no sentido de haver uma política comum no âmbito da energia, com um espírito similar àquele que a Europa viveu recentemente aquando da pandemia, aquando do plano de vacinação e também agora na abordagem à guerra da Ucrânia", declarou Luís Montenegro.





Falando à margem da cimeira do Partido Popular Europeu (PPE), em Bruxelas, que antecede à reunião dos chefes de Governo e de Estado da UE, o presidente social-democrata disse esperar que esse "espírito de solidariedade, de capacidade conjunta, de enfrentar desafios enormes" marque a resposta comunitária à crise energética, acentuada pela guerra da Ucrânia.