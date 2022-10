Prisão preventiva para homem que matou mulher em Algueirão-Mem Martins

O suspeito de matar a mulher, de 34 anos, à facada em Algueirão-Mem Martins, em Sintra, f

icou em prisão preventiva. O autor do crime estava hospitalizado porque tentou fugir do carro da Polícia Judiciária (PJ).

O homem que matou a mulher e também feriu a enteada em Algueirão-Mem Martins soube esta quinta-feira que fica em prisão preventiva a aguardar julgamento.

Na altura da detenção, o homem tentou fugir do carro da Polícia Judiciária em andamento. Acabou novamente detido, mas teve de ser hospitalizado devido aos ferimentos.Foi presente a juíz e ficou em prisão preventiva. Ainda assim foi levado para o hospital prisão de São João de Deus, em Caxias, uma vez que ainda está ferido.Uma das filhas da mulher, enteada do suspeito, também ficou ferida. A menor de 14 anos encontra-se no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos na cabeça.