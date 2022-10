Carlos Moedas está contra voos noturnos no aeroporto de Lisboa

Segundo o autarca, "o Governo devia ter tomado a decisão [de construir um novo] há dois ou três anos".

O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em entrevista no 'Grande Jornal' da CMTV, salientou ser "contra os voos noturnos" no Aeroporto da Portela.Segundo o autarca, "o Governo devia ter tomado a decisão há dois ou três anos" de construir um novo aeroporto, uma vez qua está "a rebentar pelas costuras".Questionado pelo jornalista Pedro Mourinho sobre o lixo em Lisboa, Carlos Moedas referiu que este é um problema que se arrasta "há 14 anos" e que "como presidente da Câmara num ano, não consegue resolver de um dia para o outro". "Contratei 190 pessoas desde julho, mas temos problemas estruturais", acrescentou.Sobre o plano de saúde apresentado, esta quinta-feira, pela Câmara de Lisboa para os lisboetas com mais de 65 anos, o presidente da câmara de Lisboa admitiu que "é uma crítica ao estado social". "Este projeto vem de falar com as pessoas" para permitir que possam "ter acesso a um médico", revelou.