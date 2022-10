Emigrantes com rendimentos altos no estrangeiro e que não declaram em Portugal estão a receber apoios do Estado

Segundo o Governo, o valor de 60 euros é destinado às famílias vulneráveis.

O apoio extraordinário de 60 euros, destinado às famílias vulneráveis, está a ser pago pelo Governo a emigrantes que não declaram rendimentos em Portugal e que têm remunerações altas nos países onde trabalham.Segundo o Jornal de Notícias, a situação já foi denunciada ao Governo, e aos grupos parlamentares, e a Segurança Social explicou que o apoio foi pago tendo por base a lista de beneficiários da tarifa social de eletricidade, elaborada pela Direção-Geral de Energia e Geologia, com base nos dados de clientes recebidos através de agentes do setor.Um residente de Penacova, de 66 anos, denunciou ao JN que três dos seus vizinhos, que trabalham no estrangeiro e que têm "bons rendimentos" receberam os 60 euros duas vezes. O homem já escreveu uma carta que vai enviar ao Presidente da República e onde refere ser um "absurdo" os emigrantes que "nunca trabalharam nem fizeram qualquer desconto em Portugal" terem recebido o apoio do Estado "porque têm o contador da luz em seu nome" e por beneficiarem "da tarifa económica, por estarem cá [no País] pouco tempo".Também o presidente da junta de freguesia de Pombal criticou a situação e denunciou que muitos dos emigrantes que receberam o apoio têm "moradias luxuosas e com piscina" mas por não declararem IRS o Estado também os isenta do pagamento do imposto municipal sobre imóveis (IMI).