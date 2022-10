Taiwan denuncia novas incursões de aviões e navios chineses

Governo da ilha, que usou as redes sociais para divulgar a ocorrência, respondeu com o desdobramento dos seus próprios aviões e navios.

O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou uma série de novas incursões no espaço aéreo e marítimo do território por aviões e navios do Exército de Libertação Popular chinês.

O Ministério da Defesa de Taiwan confirmou as incursões de 22 aviões e três navios na sexta-feira e de perto de 20 aviões chineses e três navios na quinta-feira.





O governo da ilha, que usou as redes sociais para divulgar a ocorrência, respondeu com o desdobramento dos seus próprios aviões e navios.