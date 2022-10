Giorgia Meloni já é oficialmente primeira-ministra de Itália

Tomada de posse será no sábado.

Giorgia Meloni foi oficialmente nomeada primeira-ministra, na tarde desta sexta-feira.A líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, foi encarregada pelo Presidente, Sergio Mattarella, de formar governo em Itália, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral da presidência.

Meloni, de 45 anos, assumiu a responsabilidade, tornando-se na primeira mulher a ser chamada para o cargo na história do país e apresenta ainda esta sexta-feira a composição do seu governo, que deverá tomar posse no sábado de manhã no Palácio do Quirinal, em Itália.

Meloni recebeu a missão de formar governo depois de vencer as eleições de setembro e do acordo conseguido com os seus parceiros de coligação, Matteo Salvini, da Liga, também de extrema-direita, e Silvio Berlusconi, do conservador Força Itália, dividindo ministérios e outras posições.