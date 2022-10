Chocolate faz bem ao sistema cardiovascular

Estudo revela que cacau diminui pressão arterial e torna os vasos sanguíneos mais flexíveis.

Um estudo desenvolvido pela Universidade de Surrey observou que os indivíduos que tomam suplementos de cacau apresentam uma pressão arterial mais baixa, bem como vasos sanguíneos com maior elasticidade em três horas.Os suplementos, que apresentam concentração de cacau, têm tantos flavanois - antioxidantes presentes no cacau - como 500 gramas de chocolate negro, segundo a informação que consta revela a investigação da universidade inglesa citada pelo jornal The Sun.O professor e autor do estudo, Christian Heiss, mencionou que é "inquestionável" o impacto positivo que os flavanois do cacau têm no sistema cardiovascular. Heiss menciona que "uma dieta de 100% de chocolate causaria outros problemas, mas também pode obtê-los de vinho tinto, mirtilos e espinafres ", segundo a mesma publicação.O estudo chegou à conclusão que a pressão arterial dos indivíduos era mais baixa nos dias em que estes tomavam cacau e que os vasos sanguíneos apresentavam uma maior flexibilidade. Adicionalmente, o estudo comprovou que os suplementos não reduzem a pressão arterial quando esta já se encontra baixa. O próximo passo é testar os comprimidos em pacientes de forma a comprovar a sua utilidade.Christian Heiss argumenta que as drogas não funcionam para uma grande quantidade de pessoas e, como tal, "se alguém não tiver uma pressão arterial muito alta, talvez queiramos começar com uma intervenção de saúde como esta".