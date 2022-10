Sérgio Conceição expulso após apito final do clássico no Dragão

Técnico foi protestar com João Pinheiro no relvado.

Sérgio Conceição foi expulso após o apito final do clássico entre FC Porto e Benfica , depois de ter ido junto da equipa de arbitragem protestar com o juiz João Pinheiro. No vídeo acima, captado pouco depois do final do jogo, é possível ver-se o momento em que o técnico portista se aproxima em passo apressado dos árbitros do jogo.Por ter sido expulso, Conceição não foi à 'flash interview' da SportTV, como habitualmente sucede. Em teoria seria substituído nesse momento pelo adjunto Vítor Bruno, mas os dragões acabaram por não prestar declarações.