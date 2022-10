Dono expõe gato morto em protesto

Um gato foi encontrado morto, pendurado com uma corda ao pescoço e suspenso num pau, na localidade de Pardieiros, Carregal do Sal. Tudo indicava que tivesse sido enforcado mas, segundo apurou o, foi assim deixado, pelo dono, de forma intencional e em sinal de protesto.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.