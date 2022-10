Jovem de 18 anos colhida no dia de anos por carro sem seguro

Uma jovem foi atropelada esta sexta-feira de manhã, quando atravessava, numa passadeira, a Avenida da Liberdade, em Braga. A vítima, que esta sexta-feira completava 18 anos e que transportava um bolo para festejar na escola com os amigos, sofreu ferimentos graves. As marcas que ficaram no carro mostram a violência do embate. O condutor, de 60 anos e nacionalidade brasileira, que vive desde março em Vieira do Minho, não tinha documentos, nem pessoais, nem do veículo. A PSP veio, mais tarde, a confirmar que o carro não tem seguro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.