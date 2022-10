Tony Carreira visita campa de Sara todos os dias

Tony Carreira já assumiu que quando está em Lisboa, vai todos os dias ao cemitério. “Até ter outras provas que procuro ou respostas que procuro, o único sítio onde sinto bem-estar é ali. Falo com ela, faço-lhe muitas perguntas. Estou à espera das respostas, espero senti-las no meu coração”, disse o cantor.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.