“Se tiver de seguir em frente, sairei”: Amorim admite cadência de resultados do Sporting

Treinador garante ainda que não vai fazer nenhuma alteração de fundo.

"Serei sempre eu o responsável, e se mantivermos esta cadência de resultados, eu serei o responsável e se tiver de seguir em frente, sairei." Rúben Amorim clarificou as declarações proferidas (sobre "a culpa não morrer solteira") após a eliminação na Taça de Portugal, frente ao Varzim (0-1), admitindo assim deixar o Sporting no fim da época se os resultados ficarem aquém do esperado.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.