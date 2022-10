Choveu no interior de ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alvalade, em Santiago do Cacém

Choveu, esta sexta-feira, no interior de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alvalade, em Santiago do Cacém. O comandante, Octávio Candeias, explicou aoque a corporação não tem dinheiro para renovar o parque. A viatura em causa tem 24 anos e 500 mil quilómetros.A chuva fez-se sentir também no hospital de Portimão, já que danificou as tendas que protegem as obras que estão em curso na Urgência. Ontem, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou a população para meteorologia adversa. Hoje e amanhã, há previsão de chuva intensa que pode provocar cheias, vento moderado a forte e agitação marítima.